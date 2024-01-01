Sağlık Bakanı: Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği Muhammet Talha doğdu" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni yılda doğan ilk bebeğin Muhammet Talha olduğunu açıkladı. Koca paylaşımında, "Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA