Sahaf Servet Kellecioğlu\'nun Kitap Aşkı

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Gaziantep'te çocukken başlayan okuma sevgisini 35 yıldır sahaflık yaparak sürdüren 60 yaşındaki Servet Kellecioğlu, aralarında el yazması ilim ve tarih kitaplarının da bulunduğu kitapları gözü gibi koruyarak tarihe ışık tutuyor.

Gaziantep'te yaşayan 60 yaşındaki Servet Kellecioğlu, çocukken başlayan okuma sevgisini 35 yıldır sahaflık yaparak sürdürüyor. Çocuk yaşta başlayan kitap okuma aşkı sayesinde bugüne kadar aralarında 200-300 yıllık eserlerin de bulunduğu yüzlerce kitabı biriktiren Servet Kellecioğlu, kitaplarla iç içe olmayı tercih ettiği dükkanında muhafaza ettiği kitapları sayesinde tarihe ışık tutuyor.

Tarihi Gümrük Hanı yanındaki pasajda bulunan küçük dükkanında yüzlerce tarihi kitap bulunduran ve ilgililerinin de kitaplarıyla buluşmasını sağlayan Kellecioğlu, satın aldığı ve temin ettiği tarihi kitapları da muhafaza ediyor. Küçük yaşlarda kitap okuma merakı tutkuya dönüşen Kellecioğlu, kitaplarla iç içe olmayı sevdiği için tarihi eserlerin yanı sıra güncel kitapların da yer aldığı koleksiyonundaki kitapları kitapseverlerle de buluşturuyor. Çocukluğundan beri kitaplarla olan bağını koparmayarak kitap sayısını artıran Kellecioğlu, 35 yıldır kitap tutkunlarına hizmet veriyor.

"Kitap okumayı seviyorum"

Okuma sevgisi ve eski kitaplara olan ilgisi sayesinde sahaf olduğunu anlatan Kellecioğlu, dükkanında bulunan kitaplara gözü gibi baktığını belirterek, özellikle tarihi eserlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğine işaret etti. Kitap kokusuna alışan insanların okumaktan vazgeçemeyeceğini dile getiren Kellecioğlu, "Kitap seven insanlar okuduktan sonra kitap okumaya doymayınca, 'daha güzel ve daha iyi olan kitaplar okuyayım' diyor. Kitap okuma hastası olanlar bir müddet sonra sevdiği işi hobi haline getiriyor ve daha sonra da meslek haline getiriyor. Biz de onlardan biriyiz. Çocukluğumdan beri de kitap okumayı ve biriktirmeyi seviyorum. Dostlarımıza da kitap okumayı tavsiye ederim" dedi.

35 yıldır sahaflık yaptığını ve kitapların içerisinde olduğunu ifade eden Kellecioğlu, "Çeşitli işlerle uğraşsak da çocukluğumuzdan beri kitap okuma sevdası nedeniyle sahaf oldum. Birlikte çalıştığımız ortağım vefat etti, ondan sonra ben bu dükkanı çalıştırmaya devam ettim. İnşallah ömrüm yettiği müddetçe de devam ettireceğim" diye konuştu.

Kitap sevgisinin okumakla başladığına işaret eden Kellecioğlu, kitaba olan ilginin azaldığını düşünse de dükkanında kitapseverlere ulaşarak sahaf kültürünü yaşatmaya çalıştığını belirtti.

"Kitap okumadığım zaman duramıyorum"

Okuma sevgisi ve eski kitaplara olan ilgisi sayesinde sahaf olduğunu anlatan Kellecioğlu, dükkanında bulunan kitaplara gözü gibi baktığını belirterek, özellikle tarihi eserlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğine işaret etti. Çocukluğundan bu yana kitap okumaktan vazgeçemediğini belirten Kellecioğlu, "Bendeki kitap sevgisi okumakla başladı. Daha sonra tamiratı ve bakımı derken sahaf oldum. Çünkü eski kitaplar çok bakım istiyor. Bir müddet ticareti ile uğraşsak da daha çok sevdiğimiz için sahaflık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tarihi kitapları itinayla muhafaza etmeye çalışıyoruz"

Dükkanında 50, 100 ve 200 yıllık eserlerin bulunduğunu bildiren Kellecioğlu, "Sahaflıkta daha çok kişi öncelikle nadir kitapların peşinden koşuyor. Bazı kişiler babasının okuduğu ve çocukluğunda gördüğü eseri yıllar sonra eline aldığında seviniyor. Biz de bu kitapları itinayla muhafaza etmeye çalışıyoruz. Kitap müdavimlerimiz var. Belli bir yaşın üzerinde olmalarına rağmen halen eski yazıyı okuyabilen büyüklerimiz var. Onlar bu tarihi eserleri alıyorlar. Ama bir nesil sonra bitiyor. Bende ise daha çok sakladığım eserler var. Vefat eden hocalarımız var. Onların kütüphanelerinde yer alan kitapları elde ediyoruz. Benim topladığım eserlerde var, getirip satanlarda var. Ama daha çok bizim sakladıklarımız var. Çünkü sakladıklarımızı itinayla topluyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP