Şahin, şehirlerarası otobüs terminali'ndeki kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi, iş makinalarıyla terminal binasının çatısında yürütülen çalışmaları drone kamerasıyla izledi.

GBB Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde zabıta ekiplerince alınan güvenlik tedbirlerini ve çalışmaları inceledi. Terminal binasının çatısında bulunan kar, iş makinalarıyla toplatılırken Başkan Şahin, bu çalışmaları drone kamerasıyla takip etti. İncelemede AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan da bulundu.

140 kilogram kar yükünü kaldıracak şekilde inşa edilen terminal çatısında kar birikmelerinin farklı noktalarda yoğunluk kazanmasından dolayı arttırılan önlemleri değerlendiren Başkan Şahin, terminal binasındaki statik çatının güvenlik açısından sağladığı kazanımların dışında kar yığılmalarından dolayı bazı noktalarda tedbir aldıklarını söyledi.

"Yeni gelecek cihazlarla çatıdaki kar tamamıyla temizlenecek"

Başkan Şahin, terminalde güvenlik önlemlerinin çok hızlı alındığını hatırlatarak, "Koordinasyonu hızlı tamamladık. Çatımızda güçlendirme çalışmaları yaptık, akabinde çatıdaki kar yükünü hafifletmek için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yeni gelecek cihazlarımızla çatıdaki kar tamamıyla temizlenecek. En önemli kısım, çatının risk oluşturacak bölümlerine paralel olarak yolcuların geçişine izin verilmeyen bölgeler belirlendi, güvenlik şeridi çekildi" dedi.

Kamu binalarında çatılarla ilgili daha güçlü tedbirler alınması gerektiğinin altını çizen Şahin, "Spor salonları, okul binaları, belediye binaları ve diğer kamu binalarında nelerin yapılması gerektiğine ilişkin çalışacağız. Çalışmaları bugün yerinde gördük, yapılacakları konuştuk. Bunun yanı sıra bölgede alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla bölgede bir çadır açtık. Sıcak çorba, çay, simit dağıtıyoruz. Dünden beri de seferler normal seyrinde devam ediyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise yapılan çalışmaları değerlendirmek ve yerinde görmek amacıyla ziyarete katıldığını ifade ederek, "Bütün işletmecilere, yönetime geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Kar ağırlığı nedeniyle çatılarda ciddi sıkıntılar oluşuyor. Dün de Organize Sanayi Bölgesi'ndeydik. Bugün de buradayız. Gereken tüm tedbirlerin hızla alındığını görüyoruz. Onun için ayrıca otogar işletmemize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan da Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki çalışmalar için işletme sahipleri ve personelin çok hassas davrandığını ve yolcular için her türlü önlemin alındığını belirtti. Rahmet afete dönüşmeden tedbirlerin alındığını kaydeden Taşdoğan, "İlk andan itibaren birlik ve beraberlik duygusuyla hareket edilmiş ve muhtemel tehlikelerin önüne geçilmiş. Bu kapsamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İnceleme sonrasında Büyükşehir Belediyesi'nin terminal bölgesinde konumlandırdığı çadırda Başkan Fatma Şahin, vatandaşa çorba ve simit ikram etti. - GAZİANTEP