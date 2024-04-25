Şahinbey Belediyesi, çiftçilere fide dağıtımını sürdürüyor

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geçtiğimiz günler içerisinde dağıtımına başladığı fide dağıtımını Yeşilköy Mahallesi'nde devam ettirdi.

Çiftçilere 7 yıldır buğday, arpa tohumu, gübre, hayvan yemi, zeytin ve fıstık fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, çiftçilere dağıtımına başladığı fide dağıtımını Yeşilköy Mahallesi'nde sürdürdü. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilköy Mahallesi'nde düzenlenen törende çiftçilerle bir araya gelerek sohbet etti.

"Çiftçimizin yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçinin her zaman yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi noktasında sürdürülebilirliği sağlamak, boş alan bırakmayarak illerin kendi kendine yetmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunması doğrultusunda çiftçilere vermiş olduğumuz desteği arttırarak sürdürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz günler içerisinde çiftçilerimize fide desteği dağıtımımıza Kapcağız Köyü'nde başlamıştık. Dağıtımımızı Yeşilköy Mahallesi'nde devam ettiriyoruz. Şahinbey ilçemize ekilmedik alan bırakmadık. Çiftçimize en iyi tohumu, en iyi gübreyi temin ediyoruz. Şu ana kadar belediyemizin sağladığı destek 1 milyar liraya ulaştı. Çiftçilerimizin üretimini arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP