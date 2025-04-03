Şahinbey Belediyesi Çocuk Şenliği Başladı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Çocuk Şenliği Başladı

Şahinbey Belediyesi, çocukların tatillerini dolu dolu geçirmeleri için düzenlediği 'Çocuk Şenliği'ni açtı. 2-6 Nisan 2025 tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte çeşitli gösteriler ve oyunlar çocukları bekliyor.

03.04.2025 16:09
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Şahinbey Belediyesi Çocuk Şenliği kapılarını açtı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi'nin çocukların tatillerini dolu dolu geçirmeleri için düzenlediği "Çocuk Şenliği" başladı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 2-6 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen Çocuk Şenliği, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun katılımlarıyla kapılarını açtı. Çocuklar gün boyunca yüzlerini boyatarak kendileri için hazırlanmış olan şişme oyuncaklarda, çocuk atölyelerinde ve Aslan Hürkuş 4 Hürjet Oyununda, sinema gösterimi ile doyasıya eğlendiler. Sabah saat 09.30 ve 19.30 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerde çocuk müzikalleri, tiyatrolar ve sinemalar çocuklar için yayınlanacak.

"Çocuklar doyasıya eğlenecek"

Çocukların doyasıya eğlenebileceği bir şenlik düzenlediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Okullar tatil olduğu için çocuklarımıza güzel bir etkinlikler hazırladık. Pazar gününe kadar sürecek olan Çocuk Şenliği'nde birçok etkinlikler düzenleyeceğiz. Şenlikte Nasrettin Hoca, Devi Şark, Karlar Ülkesi, Pırıl Sayıların Gizemi gibi gösteriler çocuklarımız için sahne alacak. Her gün balon turu, karaoke, şişme oyun grupları, yarış pisti, hedefe vur hediyeyi kazan, langırt, ayak tarzı, elektronik basketbol, hokey, masa tenisi, seyyar atlıkarınca, ahşap salıncaklar, okçuluk, çocuk atölyeleri ve daha nice oyun ve etkinliklerimizi çocuklarımız için getirdik. Şenliğimize geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyor gözlerinizden öpüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Çocuk Şenliği Başladı - Son Dakika

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