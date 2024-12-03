Sakarya'da Ağır Tonajlı Araçlara Yoğun Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya'da Ağır Tonajlı Araçlara Yoğun Denetim

Sakarya\'da Ağır Tonajlı Araçlara Yoğun Denetim

Sakarya'da kamyonlar ve beton mikserleri gibi ağır tonajlı araçlara yönelik, şehir giriş ve çıkışlarında kapsamlı denetimler yapılıyor. Yasak saatlerde şehir merkezine girmeye çalışan araçlar kontrol ediliyor ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlemler uygulanıyor.

03.12.2024 17:58  Güncelleme: 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da kamyonlar, beton mikserleri ve inşaat yükü taşıyan ağır tonajlı araçlara yönelik şehrin giriş ve çıkışlarında yoğun denetim gerçekleştiriliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle şehrin genelinde yürüttüğü denetimlerin sonuncusunu Orhan Gazi Caddesi'nde yaptı. Şehrin merkezi bölgelerine yasak saatlerde giren, ruhsat ve sevk irsaliyesinde eksik tespit edilen ağır tonajlı araçlar kontrol edildi. Trafik zabıta ekipleri, ayrıca ağır tonajlı araç şoförlerini; trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek şekilde yükleme yapılmaması, çevresel kirlenmeyi önlemek gayesiyle araçlarının üzerlerinin uygun şekilde kapatılması için uyardı. Araçların yürüyen aksamlarının çamur gibi maddelerden temizlenerek yola çıkılması gerektiği de paylaşıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "UKOME kararına istinaden 3,5 tonun üzerinde olan ağır tonajlı araçlar 07.00 ile 21.00 saatleri arasında, 3,5 tonun altındaki araçlar ise 07.00 ile 10.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında şehir merkezine girememektedir. Söz konusu karar gereği İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müşterek denetimler gerçekleştirilmekte ve karara aykırı hareket eden araçlar hakkında cezai işlemler uygulanmaktadır. Sürücülerimizden güvenli ulaşımın sağlanması ve sağlıklı bir şehir yaşamı adına kurallara uymalarını rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, sakarya, 3-sayfa, trafik, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da Ağır Tonajlı Araçlara Yoğun Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:30 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
16:57 Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan’dan Esad’a “siyasi süreç“ çağrısı Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a "siyasi süreç" çağrısı
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:29 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler
23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
23:00 Serdar Topraktepe’den dikkat çeken Chamberlain sözleri Serdar Topraktepe'den dikkat çeken Chamberlain sözleri
22:46 Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı
22:42 Lübnan’da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı Lübnan'da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 18:47:49. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Ağır Tonajlı Araçlara Yoğun Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.