Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu

Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen bazı vatandaşların erkenden yola çıkmaya başlaması ile Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşmaya başladı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İki otoyolun kesişim noktasında ise trafik durma noktasına geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

EKİPLER DENETİMLERİNİ ARTIRDI

Öte yandan, Sakarya Valiliği koordinesinde bayram için alınan tedbirler çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şehir genelinde denetimlerini artırdı. Ekipler, trafik güvenliği başta olmak üzere diğer birçok noktada da yoğun önlemler aldı. Şehir genelinde Kurban Bayramı süresince emniyet ve jandarma olarak 649 ekip, 3 bin 570 personel görevlendirildi.