Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu - Son Dakika
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Yerel

Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu

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Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
04.06.2025 22:09
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Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
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Kurban Bayramı tatili sebebi ile memleketlerine gitmek için erkenden yola çıkan tatilciler, Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu ile Anadolu Otoyolu'nun kesiştiği noktada uzun araç kuyrukları oluştu. Otoyolların kesişim noktasında duran trafik havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen bazı vatandaşların erkenden yola çıkmaya başlaması ile Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşmaya başladı.

Bayram tatili göçü başladı: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İki otoyolun kesişim noktasında ise trafik durma noktasına geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

Bayram tatili göçü başladı: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu

EKİPLER DENETİMLERİNİ ARTIRDI

Öte yandan, Sakarya Valiliği koordinesinde bayram için alınan tedbirler çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şehir genelinde denetimlerini artırdı. Ekipler, trafik güvenliği başta olmak üzere diğer birçok noktada da yoğun önlemler aldı. Şehir genelinde Kurban Bayramı süresince emniyet ve jandarma olarak 649 ekip, 3 bin 570 personel görevlendirildi.

Bayram tatili göçü başladı: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Bayram tatili göçü başladı: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Bayram tatili göçü başladı: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Bayram tatili göçü başladı: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Bayram tatili göçü başladı: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yavuz:
    HERKES FAKİR AÇ SUSUZ :)) TABİ YERSEN 10 9 Yanıtla
  • 220198:
    yok yok onlar tayyibin adamlari ekonomi duzgun imaji vermek icin trafik skistirmislar:) 4 6 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    trafik sıkışık olunca zengin mi oluyoruz 7 0 Yanıtla
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