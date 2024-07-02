Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Başvuruları Başladı

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Bergamalı gazeteci-yazar merhum Şakir Süter anısına İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile Bergama Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek "Şakir Süter Gazetecilik Yarışması" için başvurular başladı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Bergama Belediyesi, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV) ve Bergama Ticaret Odasının İzmir'de görev yapan gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla düzenlediği "Şakir Süter Gazetecilik Yarışması"; Haber (Yazılı ve Görsel), İnceleme - Araştırma, Röportaj, Fotoğraf, İnternet Haberciliği ve Sayfa Düzeni, olmak üzere 6 ayrı kategoride yapılıyor. Yarışma, İzmir ve ilçelerindeki basın yayın organlarında çalışan gazetecilerin 1 Temmuz 2023-1 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki çalışmalarını kapsıyor. Gazeteciler için sarı basın kartı zorunluluğu ise bulunmuyor.

Adayların çalışmalarını en geç 1 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 17.30'a kadar İzmir Gazeteciler Cemiyeti, igcyarisma@gmail.com elektronik posta adresine iletmesi gerekiyor. Kazananlara ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek. - İZMİR