Salda Gölü'nde Baba ve Oğul Boğuldu

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Ankara'dan tatil için Burdur'un Yeşilova ilçesine giden aileden, baba ve oğlu, yüzmek için girdikleri Salda Gölü'nde boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan tatil amacıyla Burdur'un Yeşilova ilçesine gelen Hüseyin Ayvalık (40), oğlu Berat Kaan Ayvalık (12) ve kızı B.A.(17) ile saat 17.45 sıralarında Salda Gölü Tabiat Parkı Orman Plajı bölgesinden göle girdi. Baba Hüseyin Ayvalık, oğlu Berat Kaan Ayvalık ve kızı B.A. bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. B.A. çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, AFAD ekipleri, göl içinde gözden kaybolan baba Hüseyin Ayvalık, oğlu Berat Kaan Ayvalık'ı bulmak için botla arama tarama faaliyetine başladı.

Ekipler, kıyıdan 20 metre uzaklıkta baba ve oğluna ulaştı. Kıyıya çıkarılan baba-oğulun, sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Baba Hüseyin Ayvalık ve oğlu Berat Kaan Ayvalık'ın cesetleri, Yeşilova Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.