Samaksa Tatlısı Yeniden Sofralarda - Son Dakika
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Yerel

Samaksa Tatlısı Yeniden Sofralarda

Giresun'un unutulmaya yüz tutmuş Samaksa tatlısı tekrar üretilmeye başlandı, yerel lezzet canlanıyor.

06.11.2024 23:49
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Giresun'a has samaksa tatlısı yeniden damakları şenlendirecek

GİRESUN - Giresun'un geleneksel tatlarından biri olan ve kokulu üzüm şırasından yapılan Samaksa tatlısı, geçmişte sofraların vazgeçilmezi olurken, günümüzde unutulmaya yüz tuttu. Ancak, bu özel tatlının yeniden yaygınlaştırılması için üretimine başlandığı bildirildi.

Giresun ve çevresinde yetişen kokulu üzümlerle yapılan Samaksa tatlısı, hem lezzeti hem de hazırlık süreciyle dikkat çekiyor. Bir zamanlar her evde yapılan, sofraları süsleyen bu tatlının yapımını bilenlerin sayısı ise günümüzde hızla azalıyor. Samaksa, kokulu üzüm şırasının kaynatılması ve içerisine un karıştırılarak kıvam almasıyla hazırlanıyor.

Samaksa, hem sofralarda hem ekonomiye katkı sağlayabilir

Giresunlu girişimci Özer Akbaşlı, Samaksa tatlısının yeniden sofralara kazandırılmasının yanı sıra, bölge ekonomisine de katkı sağlayabileceğine dikkat çekti. Akbaşlı, " Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Rize ve Artvin illerinde benzer bir tatlı olan Pepeçura hala yapılıyor. Ancak Giresun'da Samaksa neredeyse unutulmuş durumda. Kokulu üzümden yapılan bu tatlı, hem organik hem de geleneksel bir lezzet. Yapım süreci ise oldukça basit. Üzüm sıkılır, şırası kaynatılır, ardından mısır unu ve buğday unu karıştırılarak kıvam alması sağlanır. Son olarak, bu karışım kaselere dökülüp, üzerine soğuk süt ve fındık unu eklenerek servis edilir" dedi.

Akbaşlı: "Eskiden her evde yapılırdı"

Akbaşlı, geçmişte her evde kokulu üzüm yetiştirildiğini ve bu üzümlerden pekmez ve Samaksa gibi tatlıların yapıldığını belirterek, "O dönemde herkes ihtiyacı kadarını alır, fazlasını çarşıda veya pazarda satarak aile ekonomisine katkı sağlardı. Ancak günümüzde üzüm yetiştirilmediği gibi, Samaksa yapan kişi sayısı da oldukça azalmış durumda. Oysaki tamamen organik olan bu tatlılara büyük bir ilgi var. Üzüm hasadı Eylül ayında yapılır ve bu üzümün suyu bekletilerek yılın her döneminde Samaksa yapılabilir. Hem sofralarımıza lezzet katmak hem de aile ekonomisine katkı sağlamak mümkündür" dedi.

Organik tatlılara ilgi artıyor

Akbaşlı, Samaksa tatlısının doğal içeriği ve yapımının geleneksel yöntemlerle olması, özellikle organik gıdalara olan ilginin arttığı günümüzde büyük bir fırsat oluşturduğunu ifade ederek, Giresun'da bu tatlının yeniden üretilmesi, hem yöresel bir kültürün yaşatılmasına hem de bölgedeki üreticilere ekonomik katkı sağlanmasına imkan sağlayacağını da kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samaksa Tatlısı Yeniden Sofralarda - Son Dakika

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