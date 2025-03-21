Samandağ'da Alevi Kadınlar İçin Yürüyüş - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samandağ'da Alevi Kadınlar İçin Yürüyüş

Kadınlar, Suriye'deki Alevilere yönelik saldırılara karşı yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.

21.03.2025 00:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Samandağ'da kadınlar, Suriye'deki kadınlar için basın açıklaması yaparak, yürüyüş gerçekleştirdi. Kadınlar adına açıklama yapan Cansel Aslan, "Dün Ezidi kadınlar IŞİD'in sistematik tecavüz ve köleliğine maruz kalırken, bugün Suriye'deki Alevi kadınlar benzer bir kadın kırımıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Dünya kamuoyu ise bu sistematik şiddete karşı sessizliğini koruyor" diye konuştu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kadınlar, Suriye'deki Alevilere yönelik saldırılara tepki için yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. Abdullah Cömert Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, burada basın açıklaması yaptıktan sonra Yeni Park'a zılgıt ve sloganlarla yürüdü.

Samandağlı kadınlar adına açıklamayı Cansel Aslan yaptı. Alevilerin tarih boyunca eşit yurttaşlık hakkından mahrum bırakıldığını ve toplumun "ötekisi" olarak konumlandırıldığını söyleyen Aslan, bu dışlanma politikasının sadece bireysel değil, kurumsal ve sistemik bir ayrımcılık olarak varlığını sürdürdüğünü vurguladı. Aslan, Alevi toplumunun varlığına dair meşruiyet tanınmaması, onları vatansız ve güvencesiz bir konuma ittiğini ve "katli vacip" olarak hedef gösterildiğini kaydetti.

"Dün Ezidi bugün Alevi kadınlar kırımla karşı karşıya"

Bu tarihsel dışlanma ve ötekileştirmenin özellikle Alevi kadınları üzerinde çifte bir ayrımcılık ve şiddet olarak tezahür ettiğini belirten Cansel Aslan, şunları ifade etti:

"Alevilerin katledilmesine dair dünyanın hiçbir yerinde hukuki süreçler işletilmemiş, sorumlular hesap vermemiştir. Bununla beraber Alevi kadınlar, patriyarkal kontrol mekanizmasının en vahşi biçimde yok saydığı kesim olmuştur. Kadın katliamları, münferit değil, kadın cinsiyetine yönelik organize ve kolektif imha politikasıdır. Yüzyıllar önce başlayan ve günümüzde hala devam eden cadı avı, bugün Alevi kadınlar üzerinde yeni bir şiddet dalgası olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarih boyunca erkeklerin savaşlarının "ganimeti" olarak görülen kadınlar, "cadı" damgasıyla, "savaş stratejisi" adı altında katledilmiştir. Dün Ezidi kadınlar IŞİD'in sistematik tecavüz ve köleliğine maruz kalırken, bugün Suriye'deki Alevi kadınlar benzer bir kadın kırımıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Dünya kamuoyu ise bu sistematik şiddete karşı sessizliğini korumaktadır."

"Bosna'da Suriye'ye kadınlar tecavüz silahıyla köleleştiriliyor"

Bosna'dan Ruanda'ya, Myanmar'dan Ukrayna'ya, Irak'tan Suriye'ye kadar savaş bölgelerinde kadınların, sistematik tecavüz silahıyla köleleştirilerek öldürüldüğünü, bu işkenceden sağ kurtulanların ise çoğu zaman kendi toplumları tarafından kabul edilmediğini ve bir daha asla hayata bağlanamadığına dikkat çeken Aslan şöyle konuştu:

"Savaşta tecavüzün "emirsiz" gerçekleştiği anlatısı, failleri sorumluluktan kurtarmaya yönelik bir erkek dayanışması stratejisidir. Tecavüz, "düşman topraklarında" gerçekleşen kontrolsüz bir sapma değil, patriyarkal iktidarın doğal bir uzantısıdır. Erkekler barışta da savaşta da kadın bedeni üzerinde egemenlik kurmak için şiddet uygulamaktadır. Ortaçağ'dan günümüze süren cadı avlarının her biçimine karşı yüzyıllardır direnen kadınların mirasını sahipleniyoruz. Bedenlerimiz üzerinde erkeklerin tahakküm kuracağı alanlar değildir. Erkek savaşlarının "taktiksel ganimeti" olmayı reddediyoruz. Kadın katliamlarının her türüne karşı, tüm kadınlarla dayanışma içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Dünya kamuoyunu Suriye'deki Alevilere yönelik katliamlara karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz. Kadın katili cihadist çetelerin uluslararası yapılar tarafından aklanmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz. Ödül yerine Alevi katliamından sorumlu olanların Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Samandağ, Suriye, Kadın, Yerel, Dünya, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samandağ'da Alevi Kadınlar İçin Yürüyüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj
A Milli Takım’da değişiklik 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı
Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez’in sağlık durumu belli oldu Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu
İşte Ekrem İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesi İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Bakan Tekin’den öğretmen ataması açıklaması Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
İmamoğlu’ndan ’’Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz’’ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt
Nijerya, Osimhen’in golleriyle Ruanda’yı 2-0 yendi Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı
Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan’da toprağa verildi Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan'da toprağa verildi

17:09 Çağlayan Adliyesi’ne çıkan yollar yarın sabah 08.00’e kadar kapatıldı Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar yarın sabah 08.00'e kadar kapatıldı
16:53 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB’ye kayyum atanmasını istemiyor Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye kayyum atanmasını istemiyor
16:51 Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan’da toprağa verildi Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan'da toprağa verildi
16:28 İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı
15:58 Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
21:52 Nijerya, Osimhen’in golleriyle Ruanda’yı 2-0 yendi Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi
21:49 İmamoğlu’ndan ’’Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz’’ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt
21:31 Bakan Tekin’den öğretmen ataması açıklaması Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
21:27 İşte Ekrem İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesi İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
21:27 Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez’in sağlık durumu belli oldu Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu
21:15 A Milli Takım’da değişiklik 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı
21:02 İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj
20:45 Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 17:36:08. #7.13#
SON DAKİKA: Samandağ'da Alevi Kadınlar İçin Yürüyüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement