Samandağ'da "Gençlik Yürüyüşü" - Son Dakika
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Samandağ'da "Gençlik Yürüyüşü"

16.05.2022 10:51
Samandağ'da "Gençlik Yürüyüşü"

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Alanı'ndan başlayıp Nazım Hikmet Ran Caddesi'ni takiben tekrar Cumhuriyet Alanı'nda son buldu.

Yüksel Acun Anadolu Lisesi Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Milli Eğitim İlçe Müdürü Menderes Tunç, Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oğuzhan Sudan ile sporcular, antrenörler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Güzergah boyunca renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte, metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı alkış aldı. Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonlarından Türk bayrakları sallayarak korteji selamladı. - HATAY

Samandağ'da Gençlik Yürüyüşü
Samandağ'da Gençlik Yürüyüşü
Samandağ'da Gençlik Yürüyüşü
Samandağ'da Gençlik Yürüyüşü
Samandağ'da Gençlik Yürüyüşü

YORUMLAR
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19 Mayıs, Samandağ, gençlik, Hatay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samandağ'da 'Gençlik Yürüyüşü' - Son Dakika


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