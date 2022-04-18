Samsat'ta ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan desteği - Son Dakika
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Samsat'ta ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan desteği

18.04.2022 15:57
Samsat'ta ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan desteği

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki hayırseverlerin desteği ile alınan Ramazan paketleri Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyorRadyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başdanışmanı Sümeyye Selvican Şafak, başka yerlerdeki hayırseverlerin desteği ile Samsat ilçesinde...

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki hayırseverlerin desteği ile alınan Ramazan paketleri Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başdanışmanı Sümeyye Selvican Şafak, başka yerlerdeki hayırseverlerin desteği ile Samsat ilçesinde yüzlerce aileye Ramazan paketi dağıttı. Yaptığı yardım çalışmalarını değerlendiren Sümeyye Selvican Şafak, hayırsever vatandaşlar ile yardıma muhtaç aileler arasında köprü görevi gördüklerini belirterek, bu vatandaşların duaları ve gözlerindeki ışıltının bütün yorgunluklarını unutturduğunu söyledi.

Şafak, "Her sene Ramazan ayı öncesinde hayırsever vatandaşlarımızı ve sahada yaptığımız çalışmalar ile yoksul ailelerimizi tespit ediyoruz. Yardım dağıtım işini de yine gönüllü kardeşlerimiz ile yapıyoruz. Topluma faydalı olacak her türlü hizmette kendimizi görevli sayıyoruz. Emeği geçen bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise her yıl olduğu gibi bu yılda Samsat'ta yüzlerce garibanın yüzünü güldüren hayırsever Sümeyye Selvican Şafak'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Samsat'ta ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan desteği
Samsat'ta ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan desteği
Samsat'ta ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan desteği

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Adıyaman, Türkiye, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsat'ta ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan desteği - Son Dakika


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