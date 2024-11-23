Samsun sanayisinin tek kız çırağı 'liseli Yağmur' - Son Dakika
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Samsun sanayisinin tek kız çırağı 'liseli Yağmur'

Samsun sanayisinin tek kız çırağı \'liseli Yağmur\'

Samsun'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde eğitim gören 17 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur, sanayide bir oto tamirci dükkanında 'çırak' olarak çalışıyor.

23.11.2024 09:33
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Samsun'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde eğitim gören 17 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur, sanayide bir oto tamirci dükkanında 'çırak' olarak çalışıyor.

Samsun Şehit İlhan Hamlı Meslek Eğitim Merkezi (MESEM) Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü'nde eğitim gören 11. sınıf öğrencisi Yağmur Medine Tosun, haftanın 1 gününü okulda, diğer günlerini ise sanayide çırak olarak çalışarak geçiriyor. Bir oto tamir dükkanında çıraklık yapan Yağmur, araçların balata değişiminden yağ bakımına kadar birçok işi yapabiliyor. Kendisini geliştirdikten sonra kendi dükkanını açmak isteyen Yağmur, sanayinin ortamının eğlenceli olduğunu ve işini severek yaptığını söyledi.

"Kendi dükkanımı açmak istiyorum"

Elinden birçok iş geldiğini ifade eden liseli Yağmur, "Motor bölümü öğrencisiyim. 300 erkek öğrenci arasında tek kız öğrenciyim. Küçükken arabaları ilgim vardı. Dayımlar ve dedem otomobil tamiri yaparken ben de yanlarına giderek ne yapıyorlar diye bakıyordum. Onlar sayesinde birkaç şey öğrenmiştim. Lisede ilk olarak Anadolu lisesindeydim, sonrasında meslek lisesine geçtim. Orada bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Mesleki Eğitim Merkezi'ne(MESEM) geçtim. MESEM'de de sanayide çalışmaya başladım. Balata değişimi yapabiliyorum. Üst kapak, silindir kapağı sökebiliyorum. Yağ bakımı yapabiliyorum. Şarj, marş dinamosu söküp takabiliyorum. Ustalarımın kalorifer peteği değiştirmesine yardım ediyorum. Her kızın yapabileceği iş değil bu. Bu işin yağı, kiri, pası var. Bana göre gerçekten zevkli, eğlenceli meslek. Sanayi şakaları bile farklı oluyor. Okul bitince yine sanayide çalışmaya devam edeceğim. Biraz daha kendimi geliştireceğim. Para biriktirerek kendi dükkanımı açmak istiyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun sanayisinin tek kız çırağı 'liseli Yağmur' - Son Dakika

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