Şanlıurfa\'da Madde Bağımlılığıyla Mücadele İçin İftar Programı Düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, belediyenin desteklediği Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Liman Ayık Yaşam Derneği'nde, madde bağımlılığı tedavi sürecini başarıyla tamamlayan gençlerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Şanlıurfa'da toplumsal duyarlılığı artırmak ve gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak amacıyla, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile Maya Vakfı işbirliğiyle düzenlenen iftar programı, Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Maya Vakfı Kurucu Başkanı Esra Özsüer, Liman Ayık Yaşam Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Ömer Bayram, Dış İlişkiler Daire Başkanı Esra Elif Önal, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Dairesi Başkanı Emrah Karaca ve madde bağımlılığı tedavi sürecini başarıyla tamamlayan gençler katıldı.

İftar programına katılanlar, yapılan duanın ardından oruçlarını birlikte açarak, iftarın huzurunu ve bereketini paylaştı. Gülpınar, programda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele merkezine olan güçlü ilgisini ve bu projeye verdiği önemi bir kez daha vurguladı. Madde bağımlılığını, tedavi sürecinin ardından bırakmayı başaran gençlerin Şanlıurfa'da yeni bir hayata başladığını belirten Gülpınar, gençlerin madde bağımlılığını bırakmakta Şanlıurfa'nın vesile olduğunu vurgulayarak, "Bizler de bundan ne kadar gurur duysak, ne kadar övünsek azdır" dedi.

Gülpınar, bu meselenin tüm toplumu ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Buna el atmamak mümkün değildi. İstanbul'daki başarı örneğini gördük ve bunu Şanlıurfa'da da hayata geçirdik. Bağımlılıkla Mücadele Merkezi olarak Liman Ayık Yaşam Derneği'nin Şanlıurfa şubesini açtık. Bu bizim ilk projemiz, ancak son projemiz olmayacak, en önemli projemiz olacak. Bu, sadece Şanlıurfa için değil, Türkiye için bir projedir" şeklinde konuştu.

"Kadınlara yönelik de proje geliştirmeyi hedefliyoruz"

Gülpınar, özellikle kadınlara yönelik de bir proje geliştirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Çünkü kadınlar da bu konuda ciddi mağduriyet yaşıyorlar. Maalesef, bu kesimde de bağımlılıkla mücadele eden vatandaşlarımız var. Eğer imkan olursa, nasip olursa, bir yer temin edebilirsek, bu konuda da bir proje geliştirmeyi düşünüyoruz. Biz iyi niyetle yola çıktık, inşallah orada da başarılı oluruz" diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın yakından takip ettiği ve en önemli projelerinden biri olarak nitelendirdiği bağımlılıkla mücadele merkezinde, tedavi sürecini başarıyla tamamlayan 31 genç mezun oldu. İftar programının sonunda, dernekten tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak mezun olan gençler, kendilerine bu süreçte destek olan herkese teşekkür etti.

Program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ŞANLIURFA