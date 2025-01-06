Sapık Komşu Gözaltında

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Komşusunun evini gözetleyip uygunsuz hareketler yapan sapık şahıs gözaltında

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde komşusunun evini gözetleyip, penceresinden içeri bakarak mastürbasyon yapan sapık komşu, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlının daha önce de cinsel saldırı suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, komşusuna karşı penceresinde mastürbasyon yapan kişi ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa sürede şüpheliyi yakalayan ekipler, olayı gerçekleştiren şahsın aynı zamanda evli olan D.Ç. olduğunu belirledi. Sapık, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İğrenç anlar kamerada

Öte yandan D.Ç.'nin komşusunun evini gözetleyerek uygunsuz hareketler yaptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde D.Ç.'nin sokakta yürüdüğü esnada eve baktığı, daha sonra evin önüne gelip pencereden içeri bakarak uygunsuz hareketler yaptığı anlar yer aldı.

Öte yandan, şüphelinin daha önce cinsel saldırı da olmak üzere 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.