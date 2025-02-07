Sarıgöl'de Deprem Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Sarıgöl'de Deprem Anma Programı Düzenlendi

Sarıgöl\'de Deprem Anma Programı Düzenlendi

Sarıgöl'de 6 Şubat depremleri için anma programı yapıldı, duygusal anlar yaşandı.

07.02.2025 00:37
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle bir anma programı düzenlendi. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen program, Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, İlçe Müftüsü Metin Güvenir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla devam eden programda depremde hafızalara kazınan görüntülerin izlenmesi ve deprem sonrası yapılan çalışmaların gösterimi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Programda, depremde hayatını kaybedenler anılarak, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların yalnız olmadığı mesajı verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, programla ilgili olarak, "6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Kur'an-ı Kerim tilaveti okuttuk. Depremin verdiği felaketin görüntüleri izletildi. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın." dedi.

Anma programı, bu acıların bir daha yaşanmaması temennisiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıgöl'de Deprem Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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