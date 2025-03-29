Sarıkamış\'ta Bayram Yoğunluğu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Berberler oluşan yoğunluğa yetişebilmek için sabahın erken saatlerinde açtıkları dükkanları gecenin geç saatlerine kadar çalışarak müşterilerini bayrama hazırlıyor.

İlçede birçok berber randevulu sistemle çalışarak sırasıyla müşterileri tıraş ediyor. Kuaför Onur Çelik bayram yoğunluğunun başladığını belirterek, "Bayrama bir gün kala daha yoğun oluyoruz. Randevu sistemi ile çalışıyoruz çünkü işler yoğun olduğu için anca yetiştiriyoruz." dedi. - KARS