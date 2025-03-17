Sarıkamış\'ta Geniş Katılımlı İftar

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Gökcan'ın koordinatörlüğünde geniş katılımlı bir iftar yemeği düzenlendi.

İlçe teşkilatı, kadın kolları, gençlik teşkilatı

iftar programında bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, iftar programının teşkilatın birlik ve beraberliğini pekiştirdiğini belirterek, "Katılımdan anladığımız kadarıyla, insanlarımız bu tür organizasyonları gerçekten özlemiş. Biz de gönül birliğini sağlamlaştırmak için bu sofrada buluştuk" dedi.

AK Parti Sarıkamış Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Gökcan, iftar boyunca partililerle tek tek ilgilenerek yoğun katılımlarından dolayı teşekkür etti. Teşkilat üyeleri ve partililer, samimi ve sıcak bir atmosferde geçen iftar programının dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade etti. - KARS