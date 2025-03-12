Şehit aileleri ile devlet korumasında bulunan çocuklar iftarda buluştu - Son Dakika
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Şehit aileleri ile devlet korumasında bulunan çocuklar iftarda buluştu

Şehit aileleri ile devlet korumasında bulunan çocuklar iftarda buluştu

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Aile yılı' etkinlikleri kapsamında, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin aileleri ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan devlet koruma ve bakımı altında bulunan çocukları iftarda bir araya getirdi.

12.03.2025 14:35
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Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Aile yılı' etkinlikleri kapsamında, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin aileleri ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan devlet koruma ve bakımı altında bulunan çocukları iftarda bir araya getirdi.

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki evlerde kalan çocuklarla iftar sofrasında bir arada olmaktan mutluluk duyan şehit aileleri, vatan müdafaasında şehit verdikleri evlatlarının hatıralarını anlatarak, çocuklarla önemli bir bağ yakaladı. Çocuklar da şehit ailelerinin acılarını yürekten paylaştıklarını belirterek, şehit aileleri ile bir araya gelmelerine vesile oldukları için Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ve ekibine teşekkür etti. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun pekiştirildiği bu buluşmada, aynı sofrayı paylaşmanın huzuru yaşanarak aile kavramının ne denli kıymetli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Şehitlerin emanetleri en değerli miras olan aileleri ile devlet koruma ve bakımı altında bulunan çocuklarla zaman zaman bu tür programların yapılacağı belirtildi.

Programa Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, İl Müdür Yardımcısı Ayşenur Baysal, Şube Müdürü Şehmus Sırlı, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Mehmet Erden, şehit aileleri ve çocuk evlerinde kalan çocuklar katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit aileleri ile devlet korumasında bulunan çocuklar iftarda buluştu - Son Dakika

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