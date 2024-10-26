Şehit düşen Kander Babür'e son görev - Son Dakika
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Şehit düşen Kander Babür'e son görev

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Şehit düşen Kander Babür'e son görev Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Kander Babür, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

26.10.2024 19:08  Güncelleme: 19:12
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Şehit düşen Kander Babür'e son görev

SAMSUN - Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Kander Babür, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu Tank Sözleşmeli Er Kander Babür, helikopterle kaldırıldığı Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan yaklaşık 45 dakikalık kalp mesajına cevap vermeyerek şehit düşmüştü.

Şehit Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'ün naaşı memleketi Samsun'a getirildi. Askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanına getirilen naaşı törenle karşılandı. Şehidin annesi Meryem Babür, ağabeyi Ertuğrul Babür, ablası Ergül Doğan, yakınları ve sevdikleri gözyaşı döktü. Şehidin babasının Mehmet Babür'ün de 2 yıl önce kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düşen Babür için Terme ilçesinde baba evinde alınan helallik sonrası ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Terme Pazar Camiinde kılınan cenaze namazına Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazı ve alınan helallik sonrası 30 yaşındaki Şehit Kander Babür'ün naaşı Terme Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit düşen Kander Babür\'e son görev
Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Samsun, Yerel, Son Dakika

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