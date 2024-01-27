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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit Polis Memuru Fikret Turanlı'nın eşini yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit Polis Memuru Fikret Turanlı'nın eşini yalnız bırakmadı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, şehit Polis Memuru Fikret Turanlı'nın eşi Mine Turanlı'yı evinde ziyaret ederek acısına ortak oldular. Vali Aygöl, şehitlerimizin ailelerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit Polis Memuru Fikret Turanlı\'nın eşini yalnız bırakmadı
27.01.2024 - 11:05,  Güncelleme: 11:08
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit Polis Memuru Fikret Turanlı'nın eşini yalnız bırakmadı.

1985 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde görev esnasında geçirdiği trafik kazası sebebiyle şehit düşen Fikret Turanlı'nın eşi Mine Turanlı'yı Vali Şefik Aygöl ve Nazlı Aygöl yalnız bırakmadı. Mine Turanlı'nın acısına ortak olan Vali Aygöl, her zaman yanında olduklarını belirterek, "Şehidimizin geride bıraktığı bizlere emanet ettiği eşi Mine Turanlı'yı evinde ziyaret ettik. Rabbim ebediyete giden yolculukta şehidimizi ve acılı eşini kavuştursun. Bizler şehitlerimizden bize emanet ailelerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Acılarına ortak olup güldüklerinde yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit Polis Memuru Fikret Turanlı'nın eşini yalnız bırakmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit Polis Memuru Fikret Turanlı'nın eşini yalnız bırakmadı - Son Dakika
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