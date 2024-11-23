Şehit öğretmen Yaşar Uytun, kabri başında anıldı

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 45 yıl önce şehit edilen fen bilgisi öğretmeni Yaşar Uytun, kabri başında dualarla anıldı.

3 Nisan 1979 tarihinde, memleketi Çemişgezek ilçesinde öğretmenlik yapan Yaşar Uytun, okuldan çıktıktan sonra ilçe merkezinde teröristlerin kurşunlarına hedef olması sonucu olay yerinde henüz 30 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Aradan 45 yıl geçmesine rağmen unutulmayan şehit Yaşar Uytun'un memleketi Çemişgezek'teki kabri her yıl olduğu gibi bu yıl da meslektaşları ve öğrenciler tarafından ziyaret edildi. Öğrenciler ve meslektaşları Uytun'un kabri başında dua okudu. - TUNCELİ