Şehit Tufan Kansuva 5. Yılında Anıldı

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2019 yılında, Mardin'de teröristlere yönelik icra edilen operasyonda çıkan çatışma sonucu şehit olan Polis Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva, vefatının 5'nci yılında, Ankara'da kabrinde düzenlenen mevlitle anıldı.

7 Eylül 2019'da Mardin'in Ömerli ilçesi Haymana ve Kömürlü köylerinde düzenlenen JÖH ve PÖH ortak operasyonu sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit edilen Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın, şehadetinin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Mevlide şehidin ailesi, yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

"Acısı büyük ama gururu da çok büyük"

5 senedir şehidinin acısını içinde yaşadığını ama vatan uğruna şehit olduğu için gurur duyduğunu söyleyen anne Sebahat Kansuva, "Benim çocuğum emniyet müdürüydü. Şehitlik mertebesini her zaman istiyordu, Rabbim ona nasip etti. Acısı büyük ama gururu da çok büyük. Bunun için gururla şehidimizin mevlidini yapıyoruz" diye konuştu.

"Vatanımı kurtarmak için özel harekatçı olacağım derdi"

Oğlunun hayalinin hep polis olmak olduğunu dile getiren anne Kansuva, "Hiçbir şey böyle bir evlat acısını getiremez ne kardeş ne anne ne de baba. Evlat çok başkaymış. Çok büyük acı çektim. Küçük yaştan beri hep özel harekatçı olacağım diyordu. Çok zekiydi, öğretmenleri atom mühendisi olursun derdi ama yok derdi vatanımı kurtarmak için özel harekatçı olacağım derdi. Küçüklükten beri hep onu istedi, onunla geldi öyle de gitti yavrum" şeklinde konuştu. - ANKARA