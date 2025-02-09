Şehit Recep İnce Ortaokulu dart takımı Türkiye finallerinde

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Adıyaman'ı temsilen Bölge Şampiyonası'na katılan Şehit Recep İnce Ortaokulu Yıldız Kız Dart Takımı, Diyarbakır'da düzenlenen müsabakalarda şampiyon olarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Dart branşında Adıyaman İl Birincisi olarak Diyarbakır'daki Bölge Finallerine katılan Besni Şehit Recep İnce Ortaokulu, burada da üstün performans sergileyerek bölge şampiyonu oldu.

Okul Müdür Yardımcısı Arif Koç ve Beden Eğitimi Öğretmeni Nurettin Öktem yönetiminde başarılı bir turnuva geçiren sporcular, 1-4 Mart 2025 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenecek Türkiye Finalleri'nde şampiyonluk için mücadele edecek. - ADIYAMAN