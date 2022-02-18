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Seramik hamuruna şekil verdiler - Son Dakika

Seramik hamuruna şekil verdiler

18.02.2022 10:42
Seramik hamuruna şekil verdiler

Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri, seramik hamuruna şekil verdi.

Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri, seramik hamuruna şekil verdi.

Çini sanatının gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol oynayacak olan Kütahya Belediyesi bünyesinde 'Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe' projesi kapsamında, Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi'nde ikinci etkinlik gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın da katıldığı etkinliğin ilk aşamasında öğrencilerimiz, Çini Sanatçısı ve Eğitmen Emine Arabacı, Proje Katılımcısı Burçin İlkme Çaltı ve Proje Danışmanlık Firma Yetkilisi Ali Asker Al ile birlikte Gündüz Çocuk Bakımevi öğretmenleri nezaretinde, minik eller kendilerine verilen seramik hamurlarıyla tanıştılar, kalıplarla seramik hamurundan şekiller oluşturdular. Etkinliğin ikinci kısmında ise öğrenciler kendilerine verilen kuş figürünü boyadılar.

Çocuklarla birlikte olan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise projenin, çini sanatının gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli rol üsteleneceğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje kapsamında 200 çocuk çini sanatıyla tanıştırılması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Seramik hamuruna şekil verdiler
Seramik hamuruna şekil verdiler

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Kütahya Belediyesi, Seramik, Kütahya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Seramik hamuruna şekil verdiler - Son Dakika


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