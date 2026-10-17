Serra Bucak Torino\'da yerel demokrasi ve kayyum uygulamalarını anlattı

(DİYARBAKIR) - İtalya'da düzenlenen " Orta Doğu'da Barış İçin Bir Perspektif" konferansına katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak, yerel yönetimlerin demokratik toplumun inşasındaki rolüne dikkati çekerek, eş başkanlık deneyimi ve Kürt sorununun çözümüne yönelik sunum yaptı.

Torino Belediyesi, İnsan Hakları Bölgesel Komitesi ve Piemonte Bölgesel Yönetimi ortaklığında, Torino Tasarruf Bankası Vakfı desteğiyle düzenlenen "Orta Doğu'da Barış İçin Bir Perspektif" konferansına Türkiye'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak, DEM Parti Milletvekilleri Berdan Öztürk ve Dilan Kunt Ayan ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Düzenlenen konferansın açılış oturumunda Torino Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Dott.ssa Michela Favaro, CRT Vakfı üyesi ve Piemonte Dinlerarası Koordinasyon Sözcüsü Giampiero Leo ile Eş Başkan Serra Bucak yer aldı.

Konferansta Kürtçe bir sunum yapan Eş Başkan Serra Bucak, "Demokratik toplum projesinin bir temeli olarak yerel yönetimlerin tecrübesi, belediyecilik süreçleri ve eş başkanlık sistemi, yerel özerklik, demokratik katılım ve kayyum atamaları ile merkezi iktidar baskılarına karşı direniş" konularına değindi.

Önceki dönemlerde DEM Partili belediyelere defalarca kayyum atandığına ve kayyum atamalarının devam ettiğine değinen Eş Başkan Bucak, bölgedeki siyasal, sosyal ve ekonomik konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

"DEMOKRASİ YERELDEN GELİŞİR"

Türkiye gibi çatışmalı süreçler yaşayan ülkelerin yönetimsel sorunlarını, merkezi ve yerel yönetimler arasındaki çelişki ve çatışmaları detaylandıran Eş Başkan Bucak, demokratik toplumun ve yönetimin ulus devletlerdeki merkezi dayatmalarla değil, mahallelerde, köylerde, halk meclislerinde, kadın meclislerinde ve gençlik meclislerinde kurulduğunu vurguladı. Demokrasinin günlük yaşamla ilk bağını belediyede kurduğunu, belediyenin kendini yönetebilme ve sorunlara çözüm üretebilme alanı olduğunu hatırlatan Eş Başkan Bucak, demokratik kazanımların yanı sıra eksikliklerin de özeleştirel bir dille ifade edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bucak, DEM Parti geleneğindeki belediyelerin demokratik, özgürlükçü, adil, eşit ve şeffaf hizmet anlayışındaki ve hizmet sınırlarındaki dönüşümlerin aynı zamanda merkezi iktidarı endişelendirdiğini ifade etti.

EŞBAŞKANLIK SİSTEMİ VE KADIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Eş başkanlık sisteminin ve kadın özgürlüğünün demokrasinin ölçüsü olarak nasıl işlediğini kendi deneyimleri üzerinden özetleyen Bucak, Kürt demokrasi hareketinin 2014'ten bu yana kazandığı her belediyenin bir kadın ve bir erkek tarafından birlikte yönetildiğini, kararların birlikte alındığını ve halka birlikte hesap verildiğini kaydetti. Bucak, bu uygulamanın bir cinsiyet kotası olmadığını, çünkü kota sisteminde kadınların erkeklerin kurduğu sisteme dahil edildiğini, oysa eş başkanlık sisteminin sistemin kendisini dönüştürerek yalnızca erkeklerin ataerkilliğin temsilcisi olarak oturduğu koltuğu ortadan kaldırdığını vurguladı.

Merkez ile yerel yönetimler arasındaki bütçe ve yetki paylaşımındaki yanlışlara da değinen Eş Başkan Bucak, bu yanlışların toprak, su, enerji, iklim, hayvan hakları dahil birçok konuda yanlış planlamalara sebep olduğunu dile getirdi. Ulus devletlerdeki tekçi politikaların alternatifine değinen Eş Başkan Bucak, projelerinin komünlerden ve mahallelerden yukarıya doğru akan yerel bir güç olduğunu söyledi. Kentin farklılıklarına dikkati çeken Eş : aşkan Bucak, Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Süryanilerin, Ermenilerin birlikte yaşayıp birlikte karar aldığını vurguladı.

"SÜREÇ YENİ BİR KAPI ARALADI"

27 Şubat'taki "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nın yeni bir kapı açtığını, devletin de adım atması gerektiğini sözlerine ekleyen Eş Başkan Bucak, bu bağlamda yerel demokrasinin en net sınav olacağını, belediyelerin başında kayyumları tutmaya devam eden ya da mülklerini hala geri vermeyen bir barış sürecinin güven vermeyeceğini ifade etti. Kürtlerin kendi mücadelesindeki güven ve kararlılığın tam olduğunu ancak devletin atacağı adımların gündelik yaşama yansıması gerektiğini belirten Eş : aşkan Bucak, bu süreçte Türkiye'nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na koyduğu şerhi kaldırmasını istedi. Aynı zamanda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresini süreci izlemeye davet eden Bucak, kentler arası iş birliklerinin önemini hatırlattı. Yönetimlerine kayyım atanmış belediyelerin derhal seçilmiş iradeye teslim edilmesini isteyen Eş Başkan Bucak, uluslararası demokrasi güçlerini de bu tür uygulamalara karşı daha kararlı durmaya davet etti.