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Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Karabük'te düzenlenen Siber Vatan 0'dan 1'e Hackathon Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Karabük'te düzenlenen Siber Vatan 0'dan 1'e Hackathon Yarışmasına Bartın ve Zonguldak olmak üzere 3 ilden toplamda 10 takım ile 41 öğrenci katıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler için tören düzenlendi. Törende konuşa BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, "Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak 2014 yılından bu yana siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye çalıştıklarını ve önemli ulusal ve uluslararası yarışma ve tatbikatlarda başarılar elde eden gençler yetiştirdiklerini belirtmiştir" dedi.

Altunsu, siber güvenlik alanındaki bu çalışmaların Türkiye'nin diğer bölgelerindeki kalkınma ajansları eliyle tüm ülkeye yayıldığını, programın 2024 döneminin 18 il, 1 ilçe ve 22 farklı üniversitede devam ettiğini aktararak şunları söyledi: "Siber Vatan 0'dan 1'e Yazılım Programında eğitimini başarı ile bitiren gençlerimiz İnşallah bundan sonraki dönemlerde özellikle üniversitelerimizdeki siber güvenlik eğitimlerimize katılarak kendilerini geliştirecekler ve yerli ürün ve hizmetle ortaya çıkaracaktır."

Karabük Valisi Mustafa Tutulmaz törende yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Karabük, Zonguldak ve Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, program eğitmenlerine ve jüri üyelerine teşekkür etti. - KARABÜK