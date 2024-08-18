Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı hafızalardan silinmiyor - Son Dakika
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Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı hafızalardan silinmiyor

Siirt\'in Eruh ilçesinde PKK\'nın gerçekleştirdiği saldırı hafızalardan silinmiyor

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'nın 18 Ağustos 1987 tarihinde gerçekleştirdiği saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda bebekler, çocuklar, kadınlar ve erkekler vahşice katledildi. Şehitlerin ailelerinin acısı hala tazeliğini koruyor.

18.08.2024 11:26
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Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'nın 27 kişiyi şehit ettiği saldırı hafızalardan silinmiyor.

Bölücü terör örgütü PKK'nın Türkiye'nin birçok yerinde yaptığı eylemler hafızlarda tazeliğini koruyor. PKK, 18 Ağustos 1987'de Siirt'in Eruh ilçesi Milan mezrasında yaptığı katliamda 3 ve 15 günlük bebekler, 16'sı çocuk, 5'i kadın ve 4'ü erkek olmak üzere toplam 27 kişiyi vahşice katletti. 18 Ağustos 1987 günü akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından mezraya saldırılarak, evlere atılan bomba ve roketlerin ardından hayatta kalan siviller kurşunlanarak şehit edildi. Hain saldırının ardından zamanla terk edilen mezrada, Eruh Botanik Parkı'nda adlarına anıt yapılan şehitlerin ailelerinin acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı hafızalardan silinmiyor - Son Dakika

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