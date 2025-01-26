Siirt\'te Miraç Kandili Coşkusu

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Siirt'te Miraç Kandili, camilerde düzenlenen programlarla coşkuyla kutlandı.

Siirt'te camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Camileri dolduran vatandaşlar, dualar ederek Miraç gecesini ihya etti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif, kılınan namaz ve yapılan dualarla Miraç Kandili idrak edildi. - SİİRT