Şile Belediyesi rüşvet davasında 53 sanığın yargılandığı 10. duruşma başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şile Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Başkan Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada 10. duruşma başladı. İddianamede Kabadayı için 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis talep edilmişti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında, görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada 10. duruşma başladı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Kabadayı ve 53 sanığın Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davada 10. duruşma başladı.
Kaynak: İHA
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