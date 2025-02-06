Silivri'de Yol ve Altyapı İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Silivri'de Yol ve Altyapı İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Silivri\'de Yol ve Altyapı İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçedeki yol ve altyapı iyileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çeşitli mahallelerde asfalt onarımları, zemin iyileştirmeleri ve otobüs durağı onarımları gerçekleştiriliyor.

06.02.2025 13:54  Güncelleme: 13:55
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Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede devam eden yol ve altyapı iyileştirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; Selimpaşa Mahallesi'nde, 3095 ve 3096 sokaklar arasındaki bağlantı noktasında yol zemin iyileştirmeleri yapıldı. General Ali İhsan Türkkan Caddesi, Terminal alt geçit, Yeni Mahalle Sait Girgin Caddesi, Büyükçavuşlu Mahallesi'nde İstanbul Caddesi, Büyükkılıçlı Mahallesi'nde Pamuklar Sokak ve Selimpaşa Mahallesi 202. Cadde'de meydana gelen asfalt bozulmalarına torba asfalt uygulandı.

Çeltik Mahallesi Evrensel Sokak ve Ortaköy Mahallesi Yeldeğirmeni Caddesi'nde reglaj çalışması yapılarak, yol yüzeyi düzleştirildi. Hacı Pervane Çeşme Sokak'ta ise araç parklarını engellemek amacıyla delinatör montajı yapıldı. Mimar Sinan Mahallesi İkizdere Sokak, Kavaklı Hürriyet Mahallesi, Seymen Mahallesi Mehdi Sokak ve Alipaşa Mahallesi Ferahtepe Sokak'ta Grayder iş makineleriyle yol zemin iyileştirmeleri tamamlandı.

Yeni Mahalle 7041 Sokak'ta tranşe içi asfalt kırığı imalatı yapıldı. Küçükkılıçlı Mahallesi Tazegül Sokak'ta ise araç trafiğini olumsuz etkileyen asfalt hız kesici set dibi torba asfaltla yenilendi. Gümüşyaka Şeyhler Sokak'ta yapılan silindiraj çalışması ile yol pürüzsüzleştirildi ve sürücüler için daha konforlu bir ulaşım sağlandı. Yeni Mahalle 29 Ekim Sokak'taki otobüs durağı onarılarak, yeniden montajı gerçekleştirildi. Yeni Mahalle Erkin Balaban Caddesi'nde ise, Abdülezelpaşa İlkokulu'nun araç girişi için kaldırım tamiri ve beton rampa imalatı başarıyla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri'de Yol ve Altyapı İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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