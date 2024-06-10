Simav'dan 5 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

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Kütahya'nın Simav ilçesinde ek kontenjan ile hacca gitmeye hak kazanan 5 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

Simav'dan Diyanet İşleri Başkanlığının, İstanbul 54. Kafilesi ile hac yolculuğuna çıkacak 5 hacı adayı İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Hakkı Balı'nın yapmış olduğu dua ile kutsal topraklara uğurlandı.

Simav'da ek kontenjan ile hacca gitmeye hak kazanan son 5 hacı adayı da dualarla uğurlanmış oldu. - KÜTAHYA