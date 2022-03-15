Simülasyon tırında gerçeği aratmayan 6.8 şiddetli deprem eğitimi - Son Dakika
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Simülasyon tırında gerçeği aratmayan 6.8 şiddetli deprem eğitimi

15.03.2022 09:21

Simülasyon tırında gerçeği aratmayan 6.8 şiddetli deprem eğitimi Erzincan'a gelen Deprem Simülasyon Tırı'nda, gerçeği aratmayan 6.8 şiddetinde deprem eğitimi verildi.

Simülasyon tırında gerçeği aratmayan 6.8 şiddetli deprem eğitimi

ERZİNCAN - Erzincan'a gelen Deprem Simülasyon Tırı'nda, gerçeği aratmayan 6.8 şiddetinde deprem eğitimi verildi.

Deprem Simülasyon Tırı, vatandaşlara gerçekçi bir deprem deneyimi yaşatarak farkındalık oluşturmak amacıyla Erzincan'a geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'de 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı olarak kabul edilmesinin ardından Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Afet Farkındalık Eğitimleri verilerek tatbikatlar yapılmaya devam ediyor. Eğitim ve tatbikatlar kapsamında deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla Deprem Simülasyon Tırı ile ülke çapında verdiği eğitimlerine Erzincan'da devam etti. Kentin en işlek caddelerinden olan Ordu Caddesi üzerine kurulan tırda, AFAD personeli, vatandaşlara ve öğrencilere daha önce Erzincan, Elazığ ve Van'da yaşanan deprem felaketlerinin şiddetini sarsıntılarla gerçekçi bir deprem deneyimi yaşatılarak deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması gereken kurallar uygulamalı olarak anlatılıyor.

AFAD gönüllülerinin de katıldığı eğitimde gönüllü vatandaşlar hem eğitimlere katılıyor hem de AFAD personeline destek oluyor. AFAD gönüllülerinden Mine Nur Özdal konuşmasında, "Bugün burada deprem simülasyon eğitimimiz var. Biz de burada hem görevliyiz hem de yapılan eğitime katıldık. Eğitimimizin amacı; belirli illerimiz mesela Elazığ depremi, Erzincan depremi ve belirli deprem şiddetlerini burada çocuklara gösterdik. Aynı zamanda depremde yapılabilecek eğitimleri verdik. Deprem anında panik yapmadan ne yapacakları konusunda anlattık ve bunları uygulamaya aldık" dedi.

'AFAG gönüllüsü gençler vatandaşları bilgilendiriyor'

Türkiye'de daha önce yaşanan depremler simülasyon tırında deneyimlenirken, dışarıda bulunan stantta ise eğitime katılan öğrenci ve vatandaşlara deprem, heyelan, sel/taşkın, çığ ve yangın gibi afetlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak tedbirlerin anlatıldığı broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Ayrıca katılımcılara AFAD Gönüllülük Sistemi tanıtılarak, gönüllülük konusunda teşvik edici bilgiler sunuldu. Daha sonra isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden AFAD Gönüllülük kayıtlarını yaptırdılar. Kaydını yaptıran vatandaşlar AFAD gönüllüsü olmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.

Deprem Simülasyon Tırının Erzincan'ın muhtelif yerlerinde 1 hafta boyunca eğitimlerine devam edeceği öğrenildi.

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Erzincan, Türkiye, Deprem, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Simülasyon tırında gerçeği aratmayan 6.8 şiddetli deprem eğitimi - Son Dakika


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