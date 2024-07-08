Sındırgı'da LGS Başarısı Ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sındırgı'da LGS Başarısı Ödüllendirildi

Sındırgı\'da LGS Başarısı Ödüllendirildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye geneli başarı sıralamasında yüzde 15'lik dilime giren öğrenciler ödüllendirildi. Sındırgı Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı etkinliğinde öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

08.07.2024 14:36  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye geneli başarı sıralamasında yüzde 15'lik dilime giren öğrenciler ödüllendirildi.

Liselere geçiş sınavında (LGS) Türkiye geneli başarı sıralamasında yüzde 15'lik dilime giren öğrenciler Kışla Müzehan bahçesinde kahvaltıda buluştu. Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Başkan Yardımcısı İsmail Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır öğrencilere çeşitli hediyeler vererek başarılarını kutladı.

Eğitimde başarıyı arttırmak için Sındırgı Belediyesi olarak her alanda öğrencilerin yanında olduklarını belirten ve dereceye giren öğrencileri kutlayan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak "Öğrencilere en iyi imkanları sunarak, akademik, kültürel, sosyal ve sportif gelişimini en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Çocuklarımıza en iyi eğitim imkanlarını sunmak için Sındırgı Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bugünde başarılı öğrencilerimizle bir araya geldik. LGS sınavında Türkiye genelinde %15'lik dilime girerek başarı gösteren öğrencilerimizi, onlara her alanda destek olan ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, başarıların devamını diliyorum. Sındırgı Belediyesi olarak her zaman eğitime destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Sındırgı, Türkiye, LGS, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sındırgı'da LGS Başarısı Ödüllendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
15:17 Ömer Bolat’ın “Afgan çoban“ çıkışı tartışma yarattı Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama var Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
15:32 Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:53 Erdoğan ile özdeşleşen “Winner“ ceketi Özel’den sonra İmamoğlu da giydi Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi
14:33 Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı
14:21 Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama
13:18 Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 16:01:40. #1.12#
SON DAKİKA: Sındırgı'da LGS Başarısı Ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement