Sınırda helikopter hareketliliği - Son Dakika
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Yerel

Sınırda helikopter hareketliliği

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden havalanan helikopterler, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığından kalkarak sınıra doğru uçtu. Atak ve Sikorsky helikopterler, Işıklı ve Kavuşak üs bölgelerine doğru hareket ederek Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine düzenlemeyi planladığı operasyon öncesi dikkat çekti.

22.04.2024 23:34
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Sınırda helikopter hareketliliği

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinden havalanan helikopterler sınıra doğru uçtu.

Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığından kalkan Çukurca'da Atak ve Sikorsky helikopterler, yoğun bir şekilde sınıra doğru yöneldi. Sınırda bulunan Işıklı ve Kavuşak üs bölgelerine doğru havalanan helikopterler, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine düzenlemeyi planladığı kapsamlı operasyon öncesi merak konusu oldu.

Kaynak: İHA

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