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Sınırda helikopter hareketliliği

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinden havalanan helikopterler sınıra doğru uçtu.

Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığından kalkan Çukurca'da Atak ve Sikorsky helikopterler, yoğun bir şekilde sınıra doğru yöneldi. Sınırda bulunan Işıklı ve Kavuşak üs bölgelerine doğru havalanan helikopterler, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine düzenlemeyi planladığı kapsamlı operasyon öncesi merak konusu oldu.