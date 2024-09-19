Sinop\'ta 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

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Sinop'ta 19 Eylül Gaziler Günü, "Kahramanlarla Yürüyoruz" temalı kortejle kutlandı.

Etkinlik, sabah saatlerinde eski otogar önünde başladı ve Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Vali yardımcıları Ali Osman Bulat ve Taner Bolat, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Özgen, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Kortej, bando eşliğinde Sakarya Caddesi boyunca yürüyüşe geçti ve Valilik önünde son buldu. Etkinliğin devamında, Sinop Valiliği, Sinop Belediyesi Garnizon Komutanlığı ve Gaziler Derneği tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Daha sonrasında aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle programın konuşma ve sportif etkinlikleri Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'na alındı. Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Özgen yaptığı konuşmada, gazilerin ülke için üstlendikleri önemli rolü hatırlatarak, toplumun bu kahramanları her zaman desteklemesi gerektiğinin altını çizdi. Program sportif faaliyetlerle son buldu. - SİNOP