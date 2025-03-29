Sinop'ta bayram öncesi trafik denetimi

SİNOP - Sinop'ta Ramazan Bayramı öncesinde, trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin bilinçlendirilmesi amacıyla trafik denetimi yapıldı.

Vali Mustafa Özarslan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ile birlikte Ordu Köyü Polis Uygulama Noktası'nda trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlatan Vali Özarslan, bayram tatili için yoka çıkan vatandaşlara trafik tedbirleri kapsamında broşür dağıtarak hatırlatmalarda bulundu. Ayrıca araçlarda bulunan çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Özarslan, onlara da çeşitli hediyeler verdi. Vali Özarslan, denetimler sırasında tatil için motosikletle Sinop'a gelen bir turistle sohbet ederek trafik kurallarına uyduğu için kendisine teşekkür etti.

Vatandaşların Ramazan Bayramı günlerini de içine alan 9 günlük tatil haftasını huzur, güven ve esenlik içinde geçirmelerini temin etmek maksadıyla Sinop il genelinde alınan trafik, güvenlik, sağlık ve denetim tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Özarslan, "Bilindiği üzere Ramazan Bayramı'nda ve bayram sonrası tatilde, 9 günlük süre içerisinde bütün tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Bu tedbirlerin en önemlisi de trafik tedbirlerimiz, biraz önce trafik tedbirleri konusunda sürücülerimize gerekli ikazlarda bulunduk. Denetimlerimizi yaptık. Bu denetimlerimiz 9 gün boyunca her gün 636 personelimiz ve 144 ekibimizle 3 deniz botumuzla ve iki radarımızla devam ettirmekteyiz. Bu denetimlerimizi gerek havadan dron ile yerde radarımızla sabit uygulama noktalarında denetimlerimiz 7 gün 24 saat devam edecek. Geçen yıl bir önceki yılda yani 2023-2024 yıllarında gerek Kurban Bayramlarında gerekse Ramazan Bayramlarında günlük 24 canımızı kaybettik. Allah onlara rahmet eylesin. Bundan dolayı bu bayramlarda trafik konusunda çok hassasiyet göstermemiz lazım. Amacımız hiçbir can kaybımızın olmaması" dedi.

Sinop'ta trafik denetimlerinin bayram boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi.