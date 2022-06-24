Sinop'ta çocuk acil servisi tekrar aktif olacak - Son Dakika
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Sinop'ta çocuk acil servisi tekrar aktif olacak

24.06.2022 12:27

Sinop'ta çocuk acil servisi tekrar aktif olacak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muharrem Doğan, hastanelerinde Covid-19 pozitif veya şüpheli hastaların karantina ve izolasyon ihtiyaçlarının tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte çocuk acil servisinin tekrar aktif olacağını belirtti.

Sinop'ta çocuk acil servisi tekrar aktif olacak

SİNOP - Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muharrem Doğan, hastanelerinde

Covid-19 pozitif veya şüpheli hastaların karantina ve izolasyon ihtiyaçlarının tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte çocuk acil servisinin tekrar aktif olacağını belirtti.

Başhekim Uzm. Dr. Muharrem Doğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2020 yılında pandeminin ülkemizde başlamasıyla beraber pandemi hastalarının, normal hastalardan ayrı alanda tedavilerinin ve bakılarının yapılması doğduğu için bu alanı mümkün mertebe acil servise yakın alanlarda konumlandırma ihtiyacımız nedeniyle biz çocuk acil alanımızı Covid-19 alanına çevirdik ve o alanda hekimlerimizle birlikte pozitif hastaların yani şüpheli hastaların takiplerini yapmaya başladık. Halihazırda pandemi süreci normalleşme sürecine doğru dönüşmüş olsa da pandemi hastalarının karantina izolasyon ihtiyaçları hala devam ediyor. Bu hastalarımızın ya da bu hastalık şüphesi olan vatandaşlarımızın ayrı bir alanda izole bir şekilde bakılarının ve tedavilerinin yapılması hala ihtiyaç olduğu için bu alanı maalesef ki yine Covid acil alanı olarak kullanmaya devam ediyoruz ama Covid pozitif veya şüpheli hastaların karantina ve izolasyon ihtiyaçlarının ortadan kalkması itibariyle biz eski dönemde olduğu gibi yine bu alanımızı çocuk acil hastalarımızın hizmetinde sunmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta çocuk acil servisi tekrar aktif olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta çocuk acil servisi tekrar aktif olacak - Son Dakika
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