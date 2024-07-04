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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop'ta emekliler, maaş zammına tepki gösterdi. Cengiz Demirel, "Zaten fazla geliyordu emekli maaşı, nereye harcayacağımızı bilmiyorduk. Benim kendi şahsıma özel bir planım var. Aylık artan kısmını sarayın giderlerine harcanmak üzere vereyim. Orada büyük bir mağduriyet yaşandığını biliyoruz" dedi.

Sinop'ta yaşayan vatandaşlar, emekli maaşlarına yapılacak zam oranına tepki gösterdi. Cengiz Demirel, şöyle konuştu:

"Yeni zamlar açıklandı. Hasretle bekliyorduk. Zaten fazla geliyordu emekli maaşı, nereye harcayacağımızı bilmiyorduk. Benim kendi şahsıma özel bir planım var. Aylık artan kısmını sarayın giderlerine harcanmak üzere vereyim. Orada büyük bir mağduriyet yaşandığını biliyoruz. Emekli maaşımın artan kısmını saraya göndermeyi planlıyorum. Bu şekilde artan kısmı olursa vatandaşların uçaklara, yurt dışı gezilerine, makam araçlarına yakıt ücreti olarak, devlet yardımı olarak göndermelerini tavsiye ediyorum. Yapılan artıştan memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin."

"Daha cebimize girmeden A'dan Z'ye her şeye zam geliyor"

Sedat Erdoğan ise şunları söyledi:

"Oran olarak yetersiz. Mevcut hayat şartlarını da göz önüne aldığımızda çok yetersiz kaldığını düşünüyorum. Verilen zamlar olduğu gibi cebimizde kalsa hiçbir problem yok. Daha cebimize girmeden A'dan Z'ye her şeye zam geliyor. Daha dün akaryakıta 2 lira zam geldi. Bu şekilde dengeleri tutturmak çok zor. Miktar olarak net bir şey söyleyemem. Mevcut hayat standartlarına göre, ülkemizin geçim standartları neyse ona göre zamlar ayarlanmalı diye düşünüyorum. Mesela, her emekli aynı düzeyde maaş almıyor. Bazıları 10 bin lira, bazıları 20 bin lira prime göre maaş alıyorlar. 10 bin lira emekli maaşı alan bir insanın ev kirası olduğunu düşünün. Geçinmesi mümkün değil. Bir markete giriyorsunuz, bin liradan aşağı zaten çıkamıyorsunuz. Mevcut artışın bunu karşılayacağını düşünmüyorum açıkçası."

"Emekli maaşının en az 35 bin lira olması lazım"

Hamdi Eren ise "Bence durum iyi değil. Teşhis doğru değil. Dolayısıyla tedavi de doğru olmuyor. Sebebi de şu: Bence tüketim enflasyonu baz alınarak gerekli önlemler alınıyor. Ama bence maliyet enflasyonu söz konusu. Şöyle ki, üretim maliyetleri arttığı zaman bu enflasyonu olumsuz yansıyor. Dolayısıyla, teşhisi üretim maliyetini baz alarak gündeme getirirsek doğru tespit yapmış oluruz. Fiyat artışlarını da şu şekilde engelleyebiliriz. Bölge bölge fiyatlara alt limit ve üst limit baz alarak fiyat konulur. Bu kirada da olabilir, diğer alanlarda da olabilir. Dolayısıyla fiyatlar o aralıkta kalır. O zaman da fiyatların aşırı yükselmesi engellenmiş olur. Benim konuştuğumun siyasetle de bir alakası yok. Gayet ekonomik konuşuyorum. Mantıklı olanları söylüyorum. Emekli maaşının en az 35 bin lira olması lazım. Yoksulluk ise 65 bin lira civarında olması lazım" dedi.

"Emekli berbat, perişan"

Salim Küçükdemir de "Emekli zammından memnun değilim. Çünkü kök taban diye bir şey çıkardılar ve zam yapmadılar. Her şeye zam geliyor ama maaşlara zam gelmiyor. Emekli berbat, perişan. Yazın sebze, meyve fiyatları düşüyor diyorlar ama 2 ay sonra yine çıkacak. Hep yalan. Emekli en az 30 bin lira alması lazım" diye konuştu.

"Simit yemeyi, çay içmeyi düşünür hale geldik"

Naim Eren ise "Şu an sefalet içerisinde sürünüyoruz. Emekliler 'Çay içsem mi, içmesem mi? Evden çıkarken acaba bir arkadaşa rastlama ihtimalim var mı? Ona bir çay ısmarlattırsam. Tek başıma olunca yandım' diye düşünüyor. Simit yemeyi, çay içmeyi düşünür hale geldik. Ben kendimden örnek vereyim. Ben eskiden pide tarz ürünleri daha sık alırdım. Simidi şimdi acaba alsam mı, almasam mı diye düşünüyorum. Artık onun hesabını yapma durumuna geldik. Ben bugün bir kalem bir şey almayı düşündüm alsam mı, almasam mı, sonraya mı ertelesem diye düşünüyorum. Bu sabah pazara gittim. Belirli rakamlardan aşağı meyve yok" dedi.