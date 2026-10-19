Sinop'ta fırtına kaynaklı elektrik arızalarını YEDAŞ giderdi, kesinti kalmadı - Son Dakika
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Sinop'ta fırtına kaynaklı elektrik arızalarını YEDAŞ giderdi, kesinti kalmadı

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Sinop\'ta fırtına kaynaklı elektrik arızalarını YEDAŞ giderdi, kesinti kalmadı
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Sinop Valiliği, kent genelindeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın elektrik nakil hatlarında yol açtığı arızaların giderildiğini ve enerji verilemeyen yerleşim yeri kalmadığını bildirdi. Açıklamada, olumsuz hava şartlarına rağmen sahada görev yapan YEDAŞ ekiplerine teşekkür edildi.

Sinop Valiliği, kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle elektrik nakil hatlarında meydana gelen arızaların giderildiğini ve enerji verilemeyen yerleşim yerinin kalmadığını duyurdu.

Sinop ve çevresinde hüküm süren olumsuz hava şartları, şiddetli rüzgar ve fırtına elektrik dağıtım hatlarında hasara yol açtı. Arızaların ardından harekete geçen Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) ekipleri, sahada yürüttükleri özverili çalışmalarla kesintilere hızlıca müdahale etti. Zorlu hava şrtlarına rağmen gerçekleştirilen tamirat ve bakım işlemlerinin ardından kent genelindeki tüm yerleşim yerlerine yeniden elektrik enerjisi sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelen elektrik arızaları, YEDAŞ ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde giderilmiş olup enerji verilemeyen yerleşim yerimiz kalmamıştır. Olumsuz hava şartlarına rağmen sahada fedakarca görev yapan YEDAŞ ekiplerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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