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Sinop'ta Hamsi Şenliği: 1 ton hamsi tüketildi - Son Dakika
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Sinop'ta Hamsi Şenliği: 1 ton hamsi tüketildi

Sinop'ta düzenlenen Geleneksel Hamsi Şenliği'nde 10 bine yakın üniversite öğrencisi tarafından 1 ton hamsi tüketildi. Şenlikte yapılan etkinlikler ve yarışmalarla öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Sinop\'ta Hamsi Şenliği: 1 ton hamsi tüketildi
15.12.2023 - 17:22,
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- Sinop'ta hamsi şenliği: 1 ton hamsi tüketildi

SİNOP - Sinop'ta bu yıl 8'ncisi düzenlenen 'Geleneksel Hamsi Şenliği' coşkulu anlara sahne oldu. 10 bine yakın üniversite öğrencisi gün boyunca 1 ton hamsi tüketti. Şenliğe katılan öğrenciler gün boyunca etkinliğin tadını çıkardı.

Sinop Üniversitesi tarafından başlatılan Geleneksel Hamsi Şenliği'nin 8'incisi düzenlendi. Şenliğe katılan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, tarafından karşılandı. Rektör Taşdemir ile öğrencileri selamlayan Vali Özarslan, bir süre öğrenciler ile sohbet etti. Programın açılış ve selamlama konuşmasını yapan Taşdemir öğrencilere güzel bir gün geçirmeleri temennisinde bulunarak, "Bugün Sinop Üniversitesi ailesi olarak bu güzel etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesine anlamlı etkinlikler sayesinde hem kurumlarımız, birimlerimiz arasında dayanışma ve birliktelik söz konusu olurken hem de ilçelerimizde ve Sinop merkezde eğitim gören öğrencilerimiz bir araya gelerek tanışma ve kaynaşma imkanı buluyorlar" dedi.

Programda kısa bir konuşma yapan Sinop Valisi Özarslan, "Tören başlamadan önce gençlerimizle görüştük. Vanlı öğrencimiz ile Edirneli öğrencimizin, Ordulu öğrencimiz ile Hataylı öğrencimizin, Bitlisli öğrencimizle Kütahyalı öğrencimizin yan yana arkadaş olduğunu gördük. Bundan daha güzel mutluluk olabilir mi? Biz beraberiz, biriz bu büyük bir mutluluk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Geleneksel 8. Hamsi Şenliğinde ızgaranın başına geçen Vali Dr. Mustafa Özarslan, Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve protokol üyeleri, öğrencilere ekmek arası hamsi ikram etti. Şenlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından halat çekme, kaşıkla yumurta taşıma, sandalye kapma gibi çeşitli yarışmalar düzenlenirken yarışmalara katılan öğrenciler hem keyifli anlar yaşadı hem de sürpriz hediyeler kazandı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler hediyelerini protokol üyelerinin elinden aldı. Programda öğrencilerden oluşan amatör gruplar sahne alarak, sevilen şarkıları seslendirdi. Öğrenciler program süresince Karadeniz müzikleri eşliğinde horon ve halay ile birlikte gönüllerince eğlendi. Şenliğe İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran ve İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA
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