Sinop\'ta Maden Projesine Vatandaş Tepkisi: ÇED Toplantısı İptal Edildi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesi Kovaçayır köyünde yapılmak istenen ancak vatandaşların tepkisi ile gerçekleşmeyen madenin ÇED toplantı tutanağı vatandaşlar tarafından Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden talep edildi. Boyabat Çevre Derneği (BOYÇED) adına konuşan Kayhan Konukçu, "Bu ÇED'in ilk aşamasıydı. Bundan sonra muhtemelen bakanlıktan format alacaklar ve ÇED raporu hazırlanacak. ÇED raporu hazırlandıktan sonra inceleme, değerlendirme ve kurul toplantıları olacak. ÇED olumlu olumlu kararı verilirse bu askıya çıkacak. Askı sürecinde bizim de çevre örgütler ve bireysel olarak itirazlarımız olacak. Bu itirazlar sürecinde dünkü tutanaklarımız, görüntülerimiz halkın katılım toplantısının yapılamadığına dair tutanağın bizim için çok önemi var" dedi.

Sinop'un Boyabat ilçesi Kovaçayır köyünde Cengiz Holding'in 122 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanda yapmak istediği maden projesine ilişkin ÇED toplantısında Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden resmi tutanak tutmalarını istedi. Ancak yetkililer, jandarma eşliğinde alandan ayrılarak resmi tutanak tutmadı. Yurttaşlar kendileri tutanak hazırladı ve yüzlerce imza atılan "Kovaçayır ve çevresinde maden istemiyoruz" tutanağı ile durumu belgeledi. Diğer yandan, Sinop Öğretmenevi bahçesinde toplanan BOYÇED üyeleri ve yurttaşlar Sinop Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yürüyerek dün gerçekleşmeyen ÇED toplantısı tutanağını talep etti.

"Bu süreç içerisinde tüm haklarımızı kullanarak mücadelemize devam edeceğiz"

Sinop Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde BOYÇED üyeleri adına açıklamalarda bulunan Kayhan Konukçu, şöyle konuştu.

"Önce ilgili birimle görüştük. Onlar bizi idarecilere yönlendirdi, biz de il müdürüyle görüştük. İl müdürü de tutanağın tutulduğunu ancak, diğer kurumların imzalarının eksik olduğunu iletti. Dilekçemizi alalım ek 1'e bağlı bir faaliyet olduğu için bu projenin bakanlıkça yürütüldüğünü, dolayısıyla bakanlığın bilgisi dahilinde "tutanağı size resmi dilekçenize cevap vereceğiz" dedi. Buradan şunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Doğasına, yaşamına ve çevresine sahip çıkan insanlar dün Cengiz İnşaat tarafından Kovaçayır köyünde başlatılmak istenen bir çevre felaketinin önüne geçmek için ilk adımı atmıştır. Bu mücadelemizin ilk aşamasıdır. Mücadelemiz bitmiş midir; hayır. Bu süreç içerisinde tüm haklarımızı kullanarak mücadelemize devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte ne olacak şeklinde sorular da var. Bununla ilgili şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bu ÇED'in ilk aşamasıydı. Bundan sonra muhtemelen bakanlıktan format alacaklar ve ÇED raporu hazırlanacak. ÇED raporu hazırlandıktan sonra inceleme, değerlendirme kurul toplantıları olacak. İDK'lar sonucunda ÇED olumlu olumlu kararı verilirse bu askıya çıkacak. Askı sürecinde bizim de çevre örgütler ve bireysel olarak itirazlarımız olacak. Bu itirazlar sürecinde dünkü tutanaklarımız, görüntülerimiz halkın katılım toplantısının yapılamadığına dair tutanağın bizim için çok önemi var. Bu mücadele bitmedi, daha yeni başladı."