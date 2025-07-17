Sinop\'ta Toplu Sünnet Şöleni

Sinop'ta, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi 25 çocuk için 19 Temmuz Cumartesi günü "Toplu Sünnet Şöleni" düzenlenecek.

Samsun, Ordu ve şimdi de Sinop'ta gerçekleştirilen organizasyonla, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelindeki sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin bir parçası hayata geçiriliyor. Etkinlikte çocuklara altın, bisiklet ve çeşitli hediyeler verilecek.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Uysal, törende İkinci Beyazıt Han'ın vakıf şartlarından birinin de yerine getirileceğini belirterek, "Ecdadımızın bıraktığı hayır şartlarını yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal yardımlaşma faaliyetlerimiz kapsamında daha önce Samsun ve Ordu'daki organizasyonları tamamladık. Şimdi sıra Sinop'ta. 25 çocuğumuzun sünnetini gerçekleştireceğiz. Bu tür etkinliklerle ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz" dedi. - SİNOP