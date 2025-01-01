Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Sinop-Boyabat yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, kaza sonrası yol kapatıldı.

01.01.2025 17:47
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Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

SİNOP - Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sinop - Boyabat yolu Kabalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop'tan Boyabat'a doğru hareket eden İrfan D. yönetimindeki 57 ABE 571 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cevdet B.'nin kullandığı 34 UYU 57 plakalı otomobil ile çarpıştı. Cevdet B.'nin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. İki otomobil, çarpışmanın şiddetiyle şarampole uçtu. Kaza sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gülbahar B. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yol kısmen trafiğe kapatıldı. Araçlar, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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