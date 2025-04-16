Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sinop'ta zehir operasyonu
SİNOP - Sinop'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Boyabat ilçesinde yapılan operasyonda 187,39 gram sentetik kannabionid bonzai maddesi, 10 adet sentetik ecza hapı, 2 adet tabanca, 11 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.
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