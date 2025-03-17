Sinop'ta Yetimler İçin İftar Programı - Son Dakika
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Sinop'ta Yetimler İçin İftar Programı

Sinop\'ta Yetimler İçin İftar Programı

Sinop'ta düzenlenen iftar programında, yetimlere destek veren hayırseverler bir araya geldi.

17.03.2025 12:03
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Sinop'ta, Türkiye Diyanet Vakfı ve İl Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programında, "Sinop Yetimine Sahip Çıkıyor" projesine destek veren hayırseverler bir araya geldi.

İftarda konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Ramazan Ayı'nın manevi atmosferinde yetimlere sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, şunları söyledi: "Ramazan Ayı'nın bereketini hep birlikte paylaşarak, bu güzel atmosferde hayırseverlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yetimlerimiz, milletimizin bize emanetidir. Onların yüzünü güldürmek, yalnız olmadıklarını hissettirmek hepimizin görevidir. Yetim ve öksüzlerimizin anne-baba eksikliğini hissetmeden büyümelerini sağlamak için gayret göstermek, şefkat ve merhametten onları mahrum etmemek insanlık adına yapılacak en güzel faaliyetlerden biridir. Aile bireylerinin eksikliğini, yetimlerimize hissettirmemek hususunda millet olarak hepimize görev düşmekte. Bu konuda 'nasıl olsa birileri ilgileniyor, nasıl olsa devlet sahip çıkıyor' anlayışı doğru değil. Birbirimizi gözettiğimizde, sorunların daha da hafifleyeceğine, daha sağlıklı, huzurlu, güvenli bir millet, güvenli bir toplum oluruz."

Sinop'ta 250 yetimin, 116 hayırsever tarafından yıl boyunca düzenli olarak desteklendiği ifade eden Vali Özarslan, bağışçılara teşekkür ederek, "Rabbim hayırlarınızı kabul etsin" dileklerinde bulundu.

İftara, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın eşi Reva Beray Özarslan, Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, İl Müftüsü Paşa Bektaş ve eşi Medine Bektaş katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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