Sivas Madımak Oteli'nin Yakılması Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Sivas Madımak Oteli'nin Yakılması Anma Etkinliği Düzenlendi

Sivas Madımak Oteli\'nin Yakılması Anma Etkinliği Düzenlendi

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması sonucu hayatını kaybeden 37 kişi, Söke'de düzenlenen anma etkinliğiyle anıldı. Etkinlikte konuşmalar yapılarak barış, hoşgörü ve insan hakları vurgusu yapıldı. Yerel sanatçılar da türkülerle hayatını kaybedenleri andı.

03.07.2024 13:35  Güncelleme: 13:36
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2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması sonucu 37 kişinin hayatını kaybettiği olay, Söke'de düzenlenen etkinlikle anıldı.

Anma etkinliği Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Belediye Başkan Yardımcıları Yağız Pullukçu ve Ahmet Evin, CHP Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Anma töreninde konuşmalar yapılarak, Madımak olayında hayatını kaybedenler anıldı ve barış, hoşgörü, insan hakları vurgusu yapıldı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan yaptığı konuşmada; "Sivas Madımak katliamı maalesef ki, yakın tarihimizin en acı ve karanlık olaylarından biri olarak hafızalarımızda yer etmiştir. Kaybettiğimiz canları, kaybettiğimiz aydınlarımızı anmak için burada toplandık. Bundan 31 yıl önce yaşanan acıyı hiç unutmadık. 2 Temmuz 1993'te, Sivas'ta; insanlık adına utanç verici bir olay yaşandı. 37 değerli insan, inançları ve düşünceleri yüzünden bir saldırıya maruz kaldı ve hayatlarını kaybetti. Bu acı olay; hepimize hoşgörüsüzlüğün, ayrımcılığın ve nefretin nelere yol açabileceğini bir kez daha gösterdi. Farklılıklarımızın bizi ayrıştırmak yerine, zenginleştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün, bu trajediyi anarken, aynı zamanda toplumsal barış, sevgi ve hoşgörü için bir kez daha söz veriyoruz. Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyor; bir daha böyle acıların yaşanmaması umuduyla, birlik ve beraberlik içinde aydınlık bir geleceğe yürüme kararlılığımızı vurguluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından etkinlikte yerel sanatçılar Fırat Mert, Ulaş Doğan ve Can Aksoy seslendirdikleri türkülerle 37 kişiyi andı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas Madımak Oteli'nin Yakılması Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Madımak Oteli'nin Yakılması Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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