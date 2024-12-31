Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 8.41 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem bölgede hafif şekilde hissedildi. - SİVAS
Son Dakika › Yerel › Sivas'ta 4,4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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