Sivas'ta Koruyucu Aile Sayısı ve Yanındaki Çocuk Sayısı Açıklandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, illerde bulunan koruyucu aile sayısını ve bu ailelerin yanında kalan çocuk sayısını ilişkin verileri açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre Sivas'ta aile içi şiddet, ailenin ekonomik durumunun yetersizliği, istismar gibi nedenlerle devlet tarafından koruma altına alınan çocukların bakımlarını üstlenen koruyucu ailelerin sayısı 63, bu ailelerin yanındaki çocuk sayısı ise 83 olarak kayıtlara geçti. Bazı ailelerin birden fazla çocuğu "koruyucu" olarak üstlendiği Sivas, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı sıralamasında Türkiye'de 35. sırada yer aldı. - SİVAS